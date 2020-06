Milano, scritte contro Fontana e Sala: primi sei indagati

Sono stati identificati e indagati nei fascicoli aperti per diffamazione e minacce sei antagonisti, due del Carc e quattro del centro sociale Zam, per le scritte minatorie comparse nei giorni scorsi a Milano prima contro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e poi contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (LA VICENDA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le indagini

In particolare, due esponenti del Carc sono accusati di essere gli autori della scritta "Fontana assassino" apparsa nelle scorse settimane lungo il Naviglio della Martesana (sono stati anche denunciati per imbrattamento dal proprietario del muro). Altre scritte dello stesso genere sono poi comparse in altre zone della città e nei giorni scorsi il legale di Fontana, Jacopo Pensa, ha anche presentato al pm Alberto Nobili un dossier con all'interno una serie di minacce e insulti ricevuti on line, ma anche che con lettere dal presidente della Lombardia per la gestione dell'emergenza Coronavirus.

L'episodio

Il 6 giugno un murale lungo circa 20 metri è apparso sotto il cavalcavia Schiavoni di via Chiesa Rossa, periferia sud di Milano, contro il presidente della Regione Attilio Fontana, già vittima di episodi simili, e contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Fontana Assassino Sala Zerbino", la grande scritta in vernice bianco notata dalle volanti, poi cancellata.