Milano, Murales Fontana: aperta inchiesta per minacce e diffamazione

Al momento è a carico di ignoti. La scritta "Fontana assassino" è comparsa nei giorni scorsi lungo il Naviglio in zona Crescenzago, nel capoluogo lombardo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per minacce aggravate e diffamazione, al momento a carico di ignoti, in merito al murales con la scritta "Fontana assassino" comparso nei giorni scorsi lungo il Naviglio in zona Crescenzago, a Milano.

Gli accertamenti

Già ieri, tra l'altro, si era saputo dell'apertura imminente dell'inchiesta, coordinata dal capo dell'antiterrorismo milanese, il pm Alberto Nobili, e condotta dalla Digos. Gli investigatori stanno facendo accertamenti per risalire agli autori del murales e verranno analizzate, tra l'altro, le telecamere della zona. A fianco alla scritta è stato tracciato il simbolo di falce e martello con due stelle e anche la firma "P. Carc", ossia con riferimento al "Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo".

La rivendicazione

La scritta, tra l'altro, è stata rivendicata anche sul sito del Carc: "Dire la verità - è stato scritto sul sito -è' un atto rivoluzionario. E' bastata una scritta per far venire giù tutta l'impalcatura e mettere a nudo il re".