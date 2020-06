Milano, pulita la statua di Montanelli. VIDEO

La statua di Indro Montanelli, che si trova negli omonimi giardini a Milano, è stata ripulita questa mattina dalla vernice rossa con cui era stata imbrattata nella serata di sabato 13 giugno (FOTO). Il gesto è stato poi rivendicato dalla Rete Studenti Milano e LuMe (Laboratorio universitario Metropolitano) con un video sui social.

L'intervento di pulitura della statua

Il Comune di Milano, tramite il Nuir, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo, ha transennato l'area (FOTO) e ha individuato l'apposita ditta per la pulizia della statua in bronzo che ha necessitato di un intervento specializzato per evitare che venisse rovinata.