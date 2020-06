Aeroporto Malpensa, riapre il Terminal 1: primo volo Milano-Lamezia

Il Terminal torna operativo quest’oggi, nel rispetto della normativa sanitaria per i passeggeri. Chiude invece il 2, che dal 16 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, ha garantito le connessioni per i passeggeri e la circolazione delle merci

È partito stamattina alle 7 dal Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa il primo volo in Italia di Easyjet, atterrando regolarmente alle 8:59 all'aeroporto di Lamezia Terme. È la prima delle 12 tratte della compagnia aerea low cost in programma quest'oggi. Torna dunque operativo il Terminal 1. Chiude invece il 2, unica infrastruttura aeroportuale della Lombardia che, dal 16 marzo a seguito dell’emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA), ha continuato a garantire in maniera costante le connessioni per i passeggeri e la circolazione delle merci.

La riapertura del Terminal 1

Il Terminal 1 di Malpensa sarà operativo, nel pieno rispetto della normativa sanitaria per i passeggeri e per gli operatori aeroportuali. Secondo le direttive di Enac, infatti, a Malpensa sono state introdotte nuove modalità di accesso al terminal, nonché percorsi ad hoc per disciplinare il flusso dei passeggeri e rendere la permanenza in aeroporto la più sicura possibile. All’ingresso dell’aerostazione verranno effettuati i controlli della temperatura corporea attraverso termo scanner.

Lieve ripresa del traffico

Lo spostamento al Terminal 1 è stato reso necessario a seguito dell’aumento dei voli offerti dalle compagnie aeree che, a partire dal 3 di giugno, ha portato a registrare una lieve ripresa del traffico, passato dai tremila passeggeri della settimana dal 6 al 12 aprile (-99,5%, record storico negativo per il sistema aeroportuale lombardo), ai 22.396 della settimana dal 1 al 7 giugno (-96,9%).

I voli di Easyjet in settimana

In tutto il suo network, EasyJet opererà questa settimana un totale di 310 voli su 22 aeroporti in diversi paesi europei tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo e Svizzera.

Country Manager Italia: “Felici di accogliere a bordo nostri passeggeri”

"Siamo davvero molto felici di poter finalmente accogliere di nuovo a bordo i nostri passeggeri. Da quando abbiamo sospeso le nostre operazioni in Italia, circa tre mesi fa, abbiamo lavorato alacremente per definire nuove misure di sicurezza che ci garantissero di riprendere a volare in totale sicurezza", commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia. Il quale ha anche segnalato che "oggi, giorno in cui l'Italia entra nella Fase 3 di questa emergenza senza precedenti, siamo più che mai orgogliosi di poter essere a fianco di chi riprende a volare dopo tanto tempo, dando agli italiani la possibilità di programmare con serenità la loro estate".