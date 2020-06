Coronavirus Bergamo, test sierologici gratis per 50mila cittadini

"Cinquantamila test per Bergamo". È il nome del progetto presentato dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori , che consiste nel dare "la possibilità di sottoporsi al test sierologico e, se necessario, al tampone gratuitamente" durante l'emergenza Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA ). L'iniziativa è stata sviluppata dal Comune e sostenuta da diversi soggetti privati, sotto la supervisione della Regione Lombardia e dell'Ats.

Gori: "Partiamo da classe di età 18-64"

approfondimento

Coronavirus Bergamo, il sindaco Gori: “Secretati i dati per provincia”

"Partiamo dalla classe di età 18-64 - ha precisato Gori -, che è quella della popolazione attiva, e poi, a seconda della risposta, avremo la possibilità di estenderlo anche ad altre fasce di età. La dotazione iniziale è di 50 mila test sierologici e fino a 20 mila tamponi, che coprono il 70% circa del target: se aderisse il 50% potremo estenderlo anche agli over 65 mentre con un'adesione del 45% saremo in grado di farlo a tutti i cittadini di Bergamo dai 10 anni in su".

I prelievi partiranno il 15 giugno

Le prenotazioni saranno disponibili da domani mentre i prelievi partiranno dal 15 giugno, al ritmo di duemila al giorno, con la garanzia di avere i risultati in tempi rapidi. "Questa operazione - ha sottolineato Gori - non ha precedenti. Stiamo cercando di ridare fiducia ai cittadini di Bergamo, una città che ha pagato un prezzo altissimo per l'epidemia di Covid. Pensiamo che questo sia modo per fare prevenzione e fare emergere gli ultimi casi postivi e darli in carico all'Ats che li seguirà secondo le procedure, con l'obiettivo di azzerare i contagi". L'iniziativa, realizzata insieme ad Habilita, Humanitas, SynLab, Abbott, DiaSorin, Vodafone e in collaborazione con Avis, Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo e i volontari dei Rotaract della provincia di Bergamo, ha la collaborazione e la supervisione di Regione Lombardia e dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.