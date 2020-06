Milano, assessore regionale presenta esposto contro nuova ciclabile

De Corato: "Magistratura verifichi se sussistono i requisiti"

"Stamattina in qualità di assessore regionale alla Sicurezza stradale - spiega in De Corato in una nota -, ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per segnalare la vicenda della pista ciclabile realizzata in parte di corso Venezia e corso Buenos Aires dal Comune di Milano. Questo esposto è stato fatto affinché la Magistratura verifichi se sussistono i requisiti come l'ordinanza e le planimetrie, che a nostro avviso mancano, per modificare la viabilità del tratto stradale preso in considerazione. Con la petizione online, iniziata alcune settimane fa, contro questa corsia dedicata alle bici - aggiunge l'assessore - abbiamo raggiunto le 1.600 adesioni. Da domani, inoltre partirà la raccolta firme in piazza Oberdan, ‪dalle 15 alle 18‬, per dire no ad una pista ciclabile realizzata nella foga 'green' della Giunta che crea danno ai commercianti, ingorghi del traffico e insicurezza per gli stessi ciclisti".

Sala: "Svolta negativa nei rapporti con la Regione"

"Se siamo arrivati a questo punto ne prendo atto, ma è evidente che ciò rappresenta una svolta profondamente negativa nella relazione fra Regione e Comune - ha commentato Sala -. Oggi un assessore di Regione Lombardia ha reso noto di aver presentato alla Procura della Repubblica di Milano un esposto sulla pista ciclabile di corso Venezia e corso Buenos Aires. Suppongo che prima di agire con una modalità così anomala abbia avvisato il presidente Fontana".