Maltempo, frana investe auto in Valtellina: illeso il conducente

Durante la notte una frana, di piccole dimensioni, ha investito parzialmente un'auto in transito a Bema, in Valtellina. Il conducente è rimasto illeso. Lo smottamento è stato quasi sicuramente innescato dalle forti piogge di ieri. (MALTEMPO IN NORD ITALIA: FOTO)

La frana

I vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno sono stati allertati intorno all'una per una frana sulla strada dallo stesso uomo che era alla guida della vettura. L'allarme ha consentito la tempestiva chiusura dell'arteria invasa per circa venti metri cubi di materiale che bloccava la carreggiata. L'asfalto è stato poi liberato verso le tre e mezza dagli addetti alla manutenzione dell'amministrazione provinciale di Sondrio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Morbegno, il sindaco di Bema e il primo cittadino di Morbegno.

Maltempo nel Lecchese

Tregua del maltempo nelle ultime ore in provincia di Lecco, ma i danni provocati dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni sono consistenti. Sono stati colpiti soprattutto i Comuni della fascia brianzola. A Santa Maria Hoe' si è verificata una frana con un fronte di oltre dieci metri, che ha trascinato in strada massi e detriti. A Missaglia è esondato il torrente Lavandaia e nella zona di Olgiate Molgora si sono registrati vari allagamenti che hanno anche messo in pericolo persone sorprese dalla piena in auto. Danni vicino al capoluogo lombardo anche per la grandine, che ha colpito auto e coperture di abitazioni. Alto il livello del ramo lecchese del Lago di Como, regolato dalla diga di Olginate. Tutta la zona resta sotto stretta osservazione.