Frode fiscale a Bergamo: sequestrati beni per 800mila euro a 3 società

La guardia di finanza ha requisito il corrispettivo del presunto profitto alle aziende che operano nel settore edilizio, i cui amministratori risultano indagati a piede libero. Le indagini erano iniziate nel 2019, in seguito a una verifica in una ditta di Romano di Lombardia

La guardia di finanza di Bergamo ha effettuato oggi un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore di 800mila euro, ovvero il presunto profitto di una frode fiscale che ha avuto come protagoniste tre ditte bergamasche, che operano nel settore edilizio della Bassa Bergamasca. Gli amministratori delle tre realtà economiche sono stati indagati a piede libero per omessa presentazione di dichiarazione, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false.

Le indagini

Le indagini erano iniziate nel 2019 da una verifica fiscale di una ditta di Romano di Lombardia (nel Bergamasco), segnalata per operazioni sospette dovute all'anomala movimentazione di denaro sui conti societari. Le indagini (condotte attraverso la raccolta di testimonianze dei dipendenti, controlli incrociati tra clienti e fornitori, informazioni ricavate dalle banche dati) hanno fatto scoprire l'inattendibilità della contabilità dell'azienda. Sono così emerse false fatture per un milione di euro, con un'evasione pari a 800mila euro.