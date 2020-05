Milano, omicidio Jessica Faoro: confermato ergastolo per Garlaschi

La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo con rito abbreviato per Alessandro Garlaschi, accusato di aver ucciso con 85 coltellate la 19enne Jessica Valentina Faoro, ospite in casa come ragazza alla pari. L’efferato femminicidio avvenne nell’appartamento del 41enne, in via Brioschi a Milano, il 7 febbraio 2018. Dopo il delitto Garlaschi tentò di bruciare il corpo. All’origine dell’omicidio, il fatto che la ragazza si era rifiutata di assecondare gli approcci e le richieste di prestazioni sessuali avanzati dall’uomo.

Le parole della madre della vittima

"Avergli dato l'ergastolo non è sufficiente per quel che ha fatto", ha detto Anna Maria Natella, madre di Jessica Valentina, commentando la sentenza. "E' stata fatta giustizia e per questo Jessica almeno potrà stare tranquilla. La tristezza c'è sempre - ha aggiunto - e nulla potrà ridarmi quel che ho perso".