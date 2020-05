Coronavirus Lombardia, Fontana: "Rischio è sceso da moderato a basso"

Il governatore esprime "soddisfazione" per il report dell'Iss secondo cui l'indice Rt della Lombardia è pari a 0,51, in discesa rispetto allo 0,62 dell'ultima rilevazione

"Un primo passo avanti verso la tanto auspicata 'nuova normalità' e un premio alla volontà dei lombardi, cui va il mio ringraziamento, che hanno rispettato le regole". Sono le parole del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul report dell'Iss secondo sull'emergenza Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA ).

"Rischio è passato da moderato a basso"

Il governatore commenta il dato fornito dall'Iss secondo cui l'indice Rt della Lombardia è pari a 0,51, in discesa rispetto allo 0,62 dell'ultima rilevazione , ed esprime "soddisfazione" per il report. "Il livello di rischio - spiega in una nota - passa così da 'moderato' a 'basso'".