8:17 - A Lodi riapre la Biblioteca Laudense

Dal 19 maggio la Biblioteca Laudense riapre al pubblico. Lo rende noto il Comune di Lodi. La riapertura avverrà secondo i consueti orari, dal martedì al sabato dalle 9:15 alle 18:15, ma con regole differenti: all'ingresso è obbligatorio disinfettare accuratamente le mani con il gel e indossare sempre la mascherina; sono consentite solo le operazioni di prestito e restituzione dei volumi, non la consultazione in loco; l'accesso è limitato a un massimo di due utenti contemporaneamente, uno per la biblioteca ragazzi e uno per la sezione adulti; ai fini del contenimento dei tempi di attesa, la permanenza massima consentita a ciascun utente è di 15 minuti; è vietato sostare nelle sale e nei corridoi; per restituire i libri è sufficiente depositarli negli appositi contenitori presenti all'ingresso; è sospeso il servizio di emeroteca/microfilm; è interdetto l'accesso alle aree bimbi e alle aule studio di via Solferino e di Villa Braila. Prima di recarsi in biblioteca è possibile verificare la disponibilità dei libri a catalogo e prenotare i testi via mail biblioteca@comune.lodi.it), o servendosi dell'apposita funzionalità presente nel catalogo libri.

7:10 - Controlli della finanza per l'aperitivo all'Arco della Pace

Dopo la versione da asporto, a Milano torna l'aperitivo da prendere seduti ai tavolini, con la guardia di finanza che controlla il rispetto delle nuove disposizioni della fase 2. Accade nei locali intorno all'Arco della Pace, che hanno ridotto il numero di coperti ed eliminato il buffet self service ma stanno attirando non pochi clienti. All'ora dell'happy hour sono quasi tutti pieni i tavolini dei tre locali più grandi, dove i camerieri fanno accomodare gli avventori solo dopo aver misurato la temperatura con un termoscanner. La maggior parte dei tavoli sono occupati da coppie, ma non mancano quelli con gruppi anche di sei amici e, come consentono le ordinanze, quasi nessuno indossa la mascherina mentre sta seduto. Controlli anche sui Navigli, dove i finanzieri sono passati in auto di fronte ai numerosi locali che hanno aperto per l'aperitivo e la cena sfruttando lo spazio all'esterno con i tavolini. Per tutti i gestori è stato inevitabile ridurre se non dimezzare i coperti per tenere distanziati i tavoli, quasi tutti pieni in diversi locali. Una ventina di persone si sono invece accomodate a coppie, con i bicchieri in mano, sulla balaustra di fronte a una birreria che ancora fa solo servizio d'asporto.

7:08 - Riapre oggi il Parco di Monza riaperto da domani

Il sindaco di Monza, Dario Allevi, ha firmato un'ordinanza con la quale, da oggi, riapre il Parco di Monza, giardini e spazi pubblici, così come disciplina i mercati cittadini. L'ingresso al Parco di Monza sarà consentito da tutti i varchi a pedoni e biciclette, mentre viale Cavriga resterà ancora interdetto al transito auto. Per poter accedere a Parco e Giardini Reali è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, con il divieto di assembramento, attività ludico ricreative e di pic-nic.

7:04 - Calo contagi in provincia di Varese

Continuano a scendere i numeri del contagio in provincia di Varese, passando da 865 nella settimana dal 19 al 25 aprile, a 342 nella settimana dal 10 al 16 maggio. Lo ha reso noto il Sistema di Sorveglianza del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Ats Insubria, che ha rilevato un più 11,9% dei pazienti guariti, un meno 44,3% di casi in totale, un meno 64,8% dei decessi e un -149,3% dei positivi complessivi.