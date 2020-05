Coronavirus Milano, protesta dei sindacati al San Raffaele. VIDEO

Diversi rappresentanti dei sindacati hanno protestato quest’oggi davanti all’ingresso dell’ospedale San Raffaele di Milano. I manifestanti erano vestiti con le tute di plastica anti-Covid e le mani e i polsi legati simbolicamente a delle catene o a dei lucchetti ad arco. Lo scopo del presidio era quello di opporsi alla modifica del contratto dei lavoratori, che l’amministrazione della struttura vorrebbe cambiare da pubblico a privato. Diversi gli striscioni e gli slogan scanditi, tra i quali: “Diamo un servizio pubblico, vogliamo un contratto pubblico”; “Noi lavoriamo in prima linea, voi ci cambiate il contratto. Vergogna”; “Il contratto non si tocca”; “Gruppo Rotelli te lo diciamo: il contratto non lo tocchiamo” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).