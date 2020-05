Coronavirus Milano, in indagini 50 testimonianze familiari Trivulzio

Sono oltre 50 le testimonianze di familiari di anziani deceduti o contagiati al Pio Albergo Trivulzio di Milano raccolte finora dalla Procura di Milano nell'inchiesta sulle Rsa. E' quanto apprende l'Ansa. Il fascicolo, aperto per epidemia e omicidio colposi, vede tra gli indagati anche il direttore generale della struttura Giuseppe Calicchio. (LA DIRETTA - LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Le indagini

Da quanto si è saputo, al momento gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinati dal pool della Procura guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, stanno analizzando una vasta mole di documenti sequestrati in perquisizioni ed acquisizioni per ricostruire l'iter delle delibere regionali, delle comunicazioni con l'Ats e delle disposizioni impartite da quest'ultima alle singole case di riposo. E per verificare, infine, come queste siano state recepite dalle Rsa. Uno dei tanti fronti delle indagini è proprio quello che riguarda il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, anche perché in più denunce presentate da operatori e sindacalisti è stato indicato che in alcuni casi gli stessi responsabili o vertici delle strutture, tra cui ad esempio anche il dg del Pat Calicchio, avrebbero dato disposizioni di non usare le mascherine, a volte anche minacciando gli infermieri. Gli investigatori dovranno accertare quali erano le disposizioni nazionali e regionali sull'uso dei Dpi nelle prime fasi dell'emergenza, tenendo conto anche che le Rsa non sono strutture sanitarie ma sociosanitarie, e verificare se esistevano indicazioni diverse per medici, infermieri, operatori sociosanitari e Asa. Tra gli aspetti da ricostruire, poi, anche le disposizioni sul trasferimento di pazienti Covid dagli ospedali nelle Rsa, e anche il ruolo dell'Ats in relazione agli eventuali controlli sull'applicazione delle disposizioni.