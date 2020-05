Coronavirus, con cura plasma su 46 pazienti mortalità cala da 15% a 6%

La mortalità dei pazienti curati con il plasma iperimmune è scesa dal 15% al 6%: è questo il risultato della sperimentazione condotta su 46 pazienti dal Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova e presentata oggi dalla Regione Lombardia (LA DIRETTA - LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA).

"Questa mattina ho avuto un colloquio con il ministro Speranza che mi ha confermato che anche il governo ha particolare interesse per proseguire questa iniziativa", ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana commentando il risultato.

La sperimentazione

I pazienti curati con il plasma iperimmune avevano "un diverso grado di insufficienza respiratoria, 7 erano intubati, tutti avevano necessità di ossigeno e non erano in età avanzata", ha precisato Fausto Baldanti, direttore dell'unità di virologia del San Matteo di Pavia. "Non possiamo prevedere quando la cura diventerà prassi, però giovedì avremo tutti i dati organizzati per presentare la sperimentazione alle riviste scientifiche", ha spiegato Baldanti. I pazienti hanno tutti più di 18 anni con tampone positivo, con problemi respiratori tali da necessitare un supporto per l'ossigeno, rx al torace positiva con polmonite interstiziale bilaterale. Tutti sono ricoverati negli ospedali di Pavia e Mantova, a parte uno che si trova a Novara, e l'ultimo è stato trattato l'8 maggio.

Le parole di Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è detto poi ''molto orgoglioso" per il risultato raggiunto: "Pavia e Mantova sono stati i primi a iniziare questa sperimentazione e l'hanno portata a compimento. Accende una grandissima speranza per la cura di questo virus", ha detto Fontana.

L'assessore Gallera: "Lanciamo baca del plasma iperimmune"

"Da oggi lanciamo la banca del plasma iperummune. Da qui ai prossimi giorni faremo un protocollo per la donazione del sangue e le modalità con cui deve essere fatto partendo dai tanti guariti che abbiamo". Lo ha annunciato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, spiegando: "Tutte le nostre Asst richiameranno le persone da loro ricoverate affinché vengano a donare il plasma, dopo aver verificato livello immunità". Gallera ha poi aggiunto che l'obiettivo è "estendere in maniera ampia la sperimentazione" e quindi, oltre ai malati, "il secondo passo sarà quello dei donatori Avis, in particolar modo nelle aree più colpite, cioè Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona".