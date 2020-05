Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con il moltiplicarsi delle inchieste sui contagi e i morti di Covid nelle Rsa di tutta Italia, stanno diventando sempre più numerosi i familiari di ospiti delle case di cura chiedono di essere ascoltati dall'autorità giudiziaria. Solo in Procura a Milano, infatti, nei giorni scorsi sono arrivate circa venti email di parenti di anziani ospiti delle strutture che in questi mesi si sono ammalati gravemente e sono deceduti. (DIRETTA)

7:16 – Rsa, decine di parenti che chiedono di essere sentiti dai pm

Con il moltiplicarsi delle inchieste sui contagi e i morti di Covid nelle Rsa di tutta Italia, stanno diventando sempre più numerosi i familiari di ospiti delle case di cura chiedono di essere ascoltati dall'autorità giudiziaria. Solo in Procura a Milano, infatti, nei giorni scorsi sono arrivate circa venti email di parenti di anziani ospiti delle strutture che in questi mesi si sono ammalati gravemente, e poi sono morti, di coronavirus. Intanto proseguono le audizioni di alcuni di questi familiari negli uffici della polizia giudiziaria del dipartimento "ambiente, salute, lavoro" della Procura milanese. Hanno raccontato quali sarebbero state, a loro dire, le mancanze e le negligenze da parte delle strutture in cui i loro parenti erano ricoverati: per esempio hanno detto di non essere riusciti a parlare direttamente con loro per molti giorni, e hanno lamentato la mancanza, dall'inizio dell'emergenza, di sufficienti informazioni sulle loro condizioni di salute. C'è stato anche chi ha messo a verbale di avere visto per l'ultima volta il proprio parente in buone condizioni di salute all'inizio di marzo per poi non vederlo più e perderlo, per colpa del coronavirus, nel giro di poche settimane.

7:13 – I detenuti del carcere di Sondrio scrivono al Papa e a Mattarella

I detenuti del carcere di Sondrio hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Papa Francesco affinché intervengano per la loro difficile situazione legata ai rischi di contrazione del Coronavirus nelle carceri. "Chiediamo la possibilità - scrivono nella missiva inviata anche al giudice di Sorveglianza di Varese, competente per la Valtellina, e al garante nazionale dei detenuti - di sottoporre tutti i detenuti che hanno i requisiti agli arresti domiciliari, così da garantire oltre all'espiazione della pena anche il diritto alla salute che vale anche per noi". Nel chiedere aiuto anche al pontefice, i 29 firmatari della lettera, fra i quali l'avvocato valtellinese Riccardo Tarotelli detenuto per il tentato omicidio della compagna commesso alcuni mesi fa, i reclusi sottolineano che la "struttura carceraria di Sondrio non permette alcun tipo di contenimento del contagio da Coronavirus come la distanza di sicurezza minima tra un detenuto e l'altro".