Coronavirus Lombardia, aumentano i decessi e calano i ricoveri

Tornano a salire i decessi in Lombardia, con un aumento giornaliero di 222, per un totale di 14.611 vittime dall'inizio della pandemia da coronavirus. Ieri i decessi erano stati 95. I casi accertati ad oggi sono invece 79.369, con un aumento di 634, a cui vanno aggiunti 130 casi relativi a tutto il mese di aprile, con 14.546 tamponi collegati. I nuovi positivi ieri erano stati 500, con 6.455 tamponi eseguiti. Intanto, continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva (480, -29) che negli altri reparti (6.079, -122). Questi sono i dati resi noti dalla Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

La situazione in Lombardia

In aumento a Milano i nuovi contagi: sono 243 (ieri 144) in tutta la provincia mentre in città +91 (ieri 50). Va tenuto conto però che i tamponi eseguiti sono stati 14.516, più di doppio di ieri, quando erano 6.455. A Brescia +99 contagi, a Bergamo +37. Numeri più alti degli ultimi giorni per Pavia (+70) e Lodi (+41). A Como i nuovi casi sono 37, mentre a Varese il +67 tiene conto di 60 casi di tutto il mese di aprile registrati oggi. Numeri buoni per Cremona (+21) e Monza (+12), mentre Mantova fa registrare solo 2 nuovi casi.