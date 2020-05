Milano, ballano per strada in via Bixio. Sala: non è il set di Grease

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sui social ha parlato della clip, divenuta virare nella giornata di ieri, in cui un paio di deejay mettevano musica dalla finestra e sotto, in strada, diverse persone ballavano. È successo in via Nino Bixio, nella zona di Porta Venezia. I soggetti che hanno suonato - ha annunciato il primo cittadino - hanno ricevuto una diffida.

Sala ai dj: “È partita una diffida”

Sala ha affermato: "Ieri impazzava in rete questo video. La scena era questa: via Nino Bixio al primo piano di una casa, finestre aperte e dietro un paio di dj, musica a palla e sotto la gente che ballava, un tassista aveva fermato la macchina ed era sceso inneggiando ai deejay. Ai due deejay o presunti tali voglio dire che la via non è vostra, la città non è vostra, ieri è una partita una diffida e la prossima volta non sarà una diffida., usiamo la testa, non siete sul set di un film, Grasso o La terra, questo è un momento in cui bisogna usare la testa ".

“È il momento di essere responsabili”

Sala ha poi fatto appello ai cittadini un "non dividerci tra buoni e cattivi, è il momento di essere responsabili. Siamo entrati insieme in questa crisi e abbiamo uscito insieme con buonsenso, controlli e comportamento corretto" .Il sindaco ha aggiunto: "I ruspe ei lanciafiamme sono finiti, li hanno presi tutti Salvini e De Luca. E quindi la via è quella della collaborazione ed è via il milanese.