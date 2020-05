Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 49 voti contrari, 23 favorevoli e 2 astenuti il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione presentata dal Pd che chiedeva un "cambio di rotta" ai vertici dell'assessorato al Welfare, competente sulla Sanità. Il voto sull'operato di Giulio Gallera, su richiesta dello stesso Pd, è stato segreto e ha creato anche un breve discussione in Aula. Dalle dichiarazioni di voto in Aula, però, l' opposizione non ha seguito in modo compatto il gruppo dem: mentre il M5S e i Lombardi Civici hanno espresso voto favorevole alla mozione, il consigliere Michele Usuelli di +Europa si è astenuto e la consigliera Patrizia Baffi di Italia Viva ha spiegato invece di "non partecipare al voto sulla sfiducia all'assessore Gallera, un atto inopportuno - ha detto - sia nel merito che dal punto di vista politico". (DIRETTA)

7:17 – Lombardia boccia la mozione di sfiducia a Gallera

Con 49 voti contrari, 23 favorevoli e 2 astenuti il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione presentata dal Pd che chiedeva un "cambio di rotta" ai vertici dell'assessorato al Welfare, competente sulla Sanità. Il voto sull'operato di Giulio Gallera, su richiesta dello stesso Pd, è stato segreto e ha creato anche un breve discussione in Aula. Dalle dichiarazioni di voto in Aula, però, l' opposizione non ha seguito in modo compatto il gruppo dem: mentre il M5S e i Lombardi Civici hanno espresso voto favorevole alla mozione, il consigliere Michele Usuelli di +Europa si è astenuto e la consigliera Patrizia Baffi di Italia Viva ha spiegato invece di "non partecipare al voto sulla sfiducia all'assessore Gallera, un atto inopportuno - ha detto - sia nel merito che dal punto di vista politico". "In questo momento in cui la nostra Regione, la più colpita, è ancora in stato di emergenza, sarebbe estremamente pericoloso indebolirne la guida" ha spiegato la consigliera del partito di Matteo Renzi. "Nella nostra azione deve continuare a prevalere il senso di responsabilità su quella che potrebbe essere una pura azione politica, che tra l'altro produrrà quale unico effetto quello di ricompattare una maggioranza che scricchiola, dando una stampella a Gallera", ha concluso. Il capogruppo della Lega, Roberto Anelli, ha ribadito "il pieno appoggio a Fontana, all'assessore Gallera e a tutta la Giunta" mentre per il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, la mozione è stata un "gioco di palazzo" e una "speculazione politica". Dopo lo scrutinio, il consigliere del Pd, Pietro Bussolati, ha chiesto "di ripetere il voto con modalità realmente segreta" perché i segni su alcune schede le rendono "riconoscibili". "E' un reato - ha concluso Bussolati - vi dovete vergognare".

7:09 – Milano; ballano in strada: identificata dj

E' stata identificata dalla polizia la deejay improvvisata che dalla finestra del proprio appartamento ha guidato un breve flash mob composto da una quindicina di persone che hanno ballato in strada, a Milano, nel quartiere Porta Venezia. Gli agenti del commissariato Città Studi hanno scoperto che l'episodio, diventato virale grazie a un video caricato questa mattina sui social, è avvenuto in realtà alle 18 del 3 maggio, quindi prima dell'allentamento previsto per la fase 2. Nel filmato si vede un gruppo di persone che balla sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics all'incrocio tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer. La musica proveniva da una finestra all'angolo e proprio partendo da questo elemento gli agenti sono riusciti a individuare la proprietaria, una 35enne che ha giurato di non essere l'organizzatrice dell'evento ma di aver acceso le casse dello stereo perché "alle 18 ormai è consuetudine". Secondo quanto riferito alla polizia, le persone che hanno ballato sotto la sua finestra sono state attirate dalla musica ma non erano previste. La 35enne ha anche annunciato che denuncerà chi dovesse caricare quel video sui social. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Sono in corso, invece, ulteriori indagini per identificare i "ballerini".