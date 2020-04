Sarebbero 45.500 le persone che attualmente si spostano per lavoro in Lombardia a rischio Covid. La stima si ricava dai dati raccolti da AllertaLom l'app della Regione Lombardia per il tracciamento del contagio. In sostanza, dalla risposte fornite dal milione e 200mila lombardi che hanno scaricato l'app, si riscontra che 320mila si muovono per lavoro. Tra questi, 19.500 (6,5%) soffrono di almeno due sintomi, e 7.500 (2,5%) di almeno tre. Totale: 27mila. Intanto, l'Agis ha stimato che a Milano per la cancellazione di repliche, concerti e spettacoli, dal 23 febbraio al 13 aprile c'è una perdita di cinque milioni e 364 mila euro. Per i soli teatri convenzionati, per i quali l'amministrazione comunale riconosce una funzione pubblica del loro operato, la stima di perdita alle biglietterie è di tre milioni 307 mila euro. Sui musei e mostre le perdite ammontano ad oggi a quasi tre milioni e 800 mila. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:20 - A Milano 13.898 controllati, 354 sanzionati

Delle 13.898 persone controllate ieri per il rispetto delle norme anti Covid sono 354 quelle sanzionate e tre le denunciate. Lo rende noto la Prefettura di Milano. Dei 4.305 esercizi commerciali controllati, sono stati denunciati 33 titolari.

9:23 - Il sindaco Cremona negativo: "Il sapore di libertà"

"Dopo oltre un mese di isolamento, sono negativo...". Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, annuncia così di essere guarito dal Coronavirus, a cui era risultato positivo il 21 marzo. "Il sapore così atteso e intenso e speciale di questa piccola grande libertà!", ha scritto su Facebook, a corredo di una foto in cui abbraccia la figlia. "Grazie alla mia famiglia, a tutti quelli che in questo periodo mi hanno sostenuto - ha aggiunto il sindaco -. Il lavoro non è mai cessato e continua. Sarà dura e sarà diverso ma ce la faremo!".

Sarebbero 45.500 le persone che attualmente si spostano per lavoro in Lombardia a rischio Covid. La stima si ricava dai dati raccolti da AllertaLom l'app della Regione Lombardia per il tracciamento del contagio e contenuti in un report della Regione pubblicato da Il Corriere della Sera. In sostanza, dalla risposte fornite dal milione e 200mila lombardi che hanno scaricato l'app, si riscontra che 320mila si muovono per lavoro. Tra questi, 19.500 (6,5%) soffrono di almeno due sintomi, e 7.500 (2,5%) di almeno tre. Totale: 27mila. Si tratta di dati tratti dai questionari che sono stati compilati dai cittadini, anche più di una volta nella stessa giornata come viene suggerito dalla Regione. Nel questionario, tra l'altro viene chiesto se si sono notati alcuni sintomi che vengono correlati al Covid nelle ultime due settimane: ad esempio una congiuntivite, un raffreddore, dolori muscolari, senso di stanchezza, diarrea o tosse, anche un solo episodio. Il rapporto prende in considerazione se si sono avuti due o tre di questi sintomi. Altri 18.500 tra coloro che viaggiano segnalano di avere avuto contatti con persone positive. Il totale porta a 45.500 persone tra quelle che si spostano per lavoro. "L'app non è assolutamente paragonabile al tampone perché fornisce dati statistici e non sanitari — chiarisce il vice presidente della Regione Fabrizio Sala —. Ma è uno strumento che permette di orientare le scelte politiche: dove eseguire più test, quando far scattare le misure di isolamento sociale e come organizzare i mezzi pubblici". Dal report risulta inoltre che"Milano è il maggiore attrattore degli spostamenti lavorativi (oltre il 20 per cento)".

8:26 - Milano, oltre 5mln perdite spettacoli annullati

L'Agis ha stimato che a Milano per la cancellazione di repliche, concerti e spettacoli, dal 23 febbraio al 13 aprile c'è una perdita di cinque milioni e 364 mila euro. Per i soli teatri convenzionati, per i quali l'amministrazione comunale riconosce una funzione pubblica del loro operato, la stima di perdita alle biglietterie è di tre milioni 307 mila euro. Sui musei e mostre le perdite ammontano ad oggi a quasi tre milioni e 800 mila. Le stime sulle perdite sofferte dalla cultura a Milano per l'emergenza Covid sono state illustrate in commissione comunale riunita in video conferenza. Anche le imprese potranno soccorrere la cultura milanese. "E' arrivato al nostro assessorato più di un segnale positivo da parte di imprenditori che ritengono opportuno conferire risorse all'amministrazione affinché vengano devolute a sostenere il tessuto culturale della città - ha detto l'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno -. Inoltre il Comune potrebbe indirizzare una parte delle risorse del Fondo di mutuo soccorso alla cultura". Nel periodo dell'emergenza sanitaria il sistema digitale delle biblioteche civiche ha avuto un vero e proprio boom con il 650% in più di iscrizioni medie a settimana sulla piattaforma.

8:14 - All'ospedale Civile di Brescia sono nati 600 bambini

Sono stati 600 i bambini nati negli ultimi due mesi all'ospedale Civile di Brescia, 80 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Trentasei le neomamme positive al Covid-19 e tra loro anche un neonato. Una boccata d'ossigeno in un periodo che ha visto il più grande ospedale della città in prima linea contro il Coronavirus, ma nascere in questo periodo così complicato ha rimodulato anche il reparto ospedaliero più felice per antonomasia. "Le donne gravide sono donne, sono giovani e quindi hanno forse una soglia di protezione per quanto riguarda non tanto l'incidenza dell'infezione, ma quanto per i sintomi o l'aggravamento di alcuni sintomi. Per poter avere un numero adeguato di posti letto per donne Covid free e quindi abbiamo ridotto il numero di letti Covid free per avere un reparto Covid più. Abbiamo organizzato una forma di dimissione precoce per i parti normali all'intero dell'Osst a 24 ore, cioè il giorno successivo. Per i cesarei in seconda giornata, però con una dimissione protetta", dice un medico.

