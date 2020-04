Potrebbe essere annunciato domani o già questa sera il nuovo decreto del governo sulla fase 2. Le misure in atto si allenteranno dal 4 maggio, con qualche possibile anticipo per alcuni settori, come l'edilizia pubblica, più tardi per altri, come i ristoranti. La 'cabina di regia' dovrebbe riunirsi in giornata. Il Comitato tecnico-scientifico lavora in particolare sulle misure di sicurezza da osservare nei trasporti e sui luoghi di lavoro. Si profilano l'obbligo di mascherina e distanziamento sociale su treni, aerei, bus e traghetti, e termoscanner nei terminal. Nuove norme in vista per i cantieri. Il governo è intanto al lavoro anche su un nuovo pacchetto di misure fiscali per aiutare i contribuenti in difficoltà, da inserire nel decreto di aprile. Allo studio l'ipotesi di sospendere i pignoramenti su stipendio e pensioni per i debiti col fisco.



