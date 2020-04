L'Ats di Pavia ha effettuato una serie di verifiche negli ultimi giorni in 27 case di riposo della provincia. E in tutti i 27 casi sono emerse irregolarità nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Intanto, a Tele Lombardia, Attilio Fontana, presidente della regione, ha parlato di una paura: "Temo che, se non ci comportiamo bene, ci possa essere un ritorno del 'ba.....o', io ce l'ho sicuramente. E ce l'hanno anche gli esperti. Bisogna essere estremamente cauti, e anche dopo bisognerà rispettare le regole che verranno date". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:25 - Coronavirus: irregolarità in 27 case riposo nel Pavese

L'Ats di Pavia ha effettuato una serie di verifiche negli ultimi giorni in 27 case di riposo della provincia. E in tutti i 27 casi sono emerse irregolarità nella gestione dell'emergenza Coronavirus. In particolare, è emerso che spesso il personale (infermieri e operatori socio-sanitari) utilizzato per curare i pazienti Covid è stato lo stesso anche negli altri reparti delle Rsa, dove erano ospitati anziani non contagiati dal virus. Sono numerosi i dipendenti delle residenze controllate che hanno contratto il Coronavirus; altri si trovano ancora a casa con sintomi sospetti, in attesa di essere sottoposti a tampone. Le verifiche di Ats Pavia proseguiranno anche nei prossimi giorni.

7:18 - Attilio Fontana: "Temo che il Coronavirus possa tornare"

"La paura che, se non ci comportiamo bene, ci possa essere un ritorno del 'ba.....o', io ce l'ho sicuramente. E ce l'hanno anche gli esperti. Bisogna essere estremamente cauti, e anche dopo bisognerà rispettare le regole che verranno date". Lo ha detto a Tele Lombardia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "In questi giorni - ha spiegato il governatore - vedo un aumento della circolazione delle persone. Questo è sbagliato perché noi stiamo gradualmente migliorando i nostri dati, ma non siamo ancora fuori". Inoltre, Fontana ha aggiunto: "Mi batterò perché gli over 70, con il rispetto di certe precauzioni e con il divieto di fare certe cose, possano avere una vita con dei limiti, ma normale".

7:11 - Giulio Gallera: "Partiti test sierologici in quattro province"

"Gli esami ematici per l'esecuzione dei test sierologici sono partiti nei centri prelievi delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi". Lo ha comunicato, in una nota, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che "tutto si e' svolto regolarmente, con gruppi ordinati e cittadini soddisfatti. Alle strutture attive si aggiungono quelle di Crema e Montichiari. Andremo a scoprire quali cittadini hanno già sviluppato anticorpi neutralizzanti contro il Covid-19".