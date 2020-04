"Noi abbiamo spostato duemila persone dagli ospedali perché non c'era la possibilità di ricoverarle", ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento a Quarta Repubblica, su Rete4. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:57 - Giorgio Gori: "Fondo di mutuo soccorso per aiutare Bergamo"

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori èpreoccupato, per "il grande problema socioeconomico che ci investirà dopo l'emergenza sanitaria". Lo dice in un'intervista a La Repubblica nella quale sottolinea che "oltre all'enorme numero di vittime, c'è chi paventa che la chiusura delle attività debba durare anche di più che nel resto del paese" ed è proprio per questo motivo che "abbiamo lanciato un fondo di mutuo soccorso" sulla falsariga di quello lanciato dal sindaco Beppe Sala a Milano che ha già raccolto oltre cinque milioni. Per Gori "il modello è quello "perché già oggi sono molte le famiglie e le persone in grande difficoltà, ne abbiamo avuto un segnale dalle migliaia richieste di aiuto per i buoni pasto, un dato anomalo per la nostra città" e lui teme che "non arrivi a tutti l'ombrello che il governo ha deciso di estendere a protezione delle liquidità delle imprese".

7:06 - Giulio Gallera: "Ricostruzioni vergognose su Rsa"

Le "ricostruzioni fatte da qualche giornale" sulle rsa in Lombardia sono "faziose" e "vergognose, non abbiamo messo nessun infetto insieme ad altri nelle rsa: è una calunnia e chi le dice risponderà in tribunale di questo". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento a Quarta Repubblica, su Rete4. "Noi abbiamo spostato duemila persone dagli ospedali perché non c'era la possibilità di ricoverarle", ha aggiunto Gallera e i morti "sarebbero stati molti più. Le abbiamo messe in padiglioni separati, con personale autonomo e solo su disponibilità delle rsa. Nessuno può dire il contrario".

7:02 - Medici e infermieri tunisini in Lombardia

Una delegazione di sette tra medici e infermieri militari tunisini è atterrata a Malpensa e resterà per due settimane in Lombardia per aiutare il personale medico italiano nella lotta alla diffusione del Coronavirus. L'invio della delegazione tunisina, come informa il consolato generale di Milano, è stato deciso dal presidente della Repubblica Tunisina Kais Said per sostenere gli sforzi per affrontare l'epidemia di Coronavirus ed era già stato annunciato durante la sua recente telefonata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

