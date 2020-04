Coronavirus, Milano: a Pasqua 12mila controlli e 487 multe

Le forze dell'ordine ieri, nella giornata di Pasqua, hanno controllato a Milano 10.319 persone e ne hanno sanzionate con multe 487 nell'ambito delle verifiche per il contenimento della diffusione del coronavirus. E' stata denunciata una persona per false dichiarazioni. Lo rende noto, in un comunicato, la Prefettura di Milano. Sono stati anche controllati 1.704 esercizi commerciali e nessun titolare è stato denunciato. In totale, dunque, ci sono stati circa 12mila controlli nel capoluogo lombardo (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA). Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE LIVE