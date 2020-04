"Nelle Rsa quello che è successo, è successo prima, quando è stato consentito ai familiari, ai parenti di entrare per visitare i propri cari fino a marzo avanzato. Quando i gestori della provincia del Bergamasco hanno chiesto di poter chiudere l'accesso ai familiari, gli è stato detto di no perché questa era la disposizione della Regione Lombardia", ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, parlando dell'alto numero di decessi nelle case di riposo registrati durante l'epidemia di coronavirus. (DIRETTA)

8:05 – Gori: “C'è stato un grave ritardo nella chiusura delle Rsa”

"Nelle Rsa quello che è successo, è successo prima, quando è stato consentito ai familiari, ai parenti di entrare per visitare i propri cari fino a marzo avanzato. Quando i gestori della provincia del Bergamasco hanno chiesto di poter chiudere l'accesso ai familiari, gli è stato detto di no perché questa era la disposizione della Regione Lombardia", ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a 'Che tempo che fa' su Rai2, rispondendo alla domanda sulle possibili cause dell'elevatissimo numero di decessi nelle residenze per anziani. "Lì certamente - ha aggiunto Gori- c'è stata una fonte di contagio così come credo ancora di più siano stati gli stessi medici e infermieri che hanno continuato ad occuparsi di questi pazienti così fragili senza avere alcuna protezione. Uno studio dei sindacati dell'altro giorno - ha ricordato il sindaco - stima in 1.100 il numero dei decessi nelle Rsa della provincia di Bergamo quasi il 25% della popolazione ospitata". Gori è anche tornato sul numero dei morti nella provincia di Bergamo, che da tempo afferma essere di gran lunga superiore a quelli dichiarati. "In provincia - ha spiegato - abbiamo fatto uno studio approfondito su oltre 100 comuni e abbiamo numeri molto diversi. Sul mese di marzo i morti accertati ufficialmente era 2060. Dalle anagrafi dei comuni della provincia di Bergamo risultano 4800, due volte e mezzo i più. Da lì si po' dedurre una cifra approssimativa per il numero dei contagi. Con un indice di mortalità intorno all'1,5%, a fine marzo sarebbe al di sopra dei 300 mila, con un indice di mortalità dell'1 per cento, arriviamo addirittura a 450mila, parliamo quasi del 50% della popolazione della provincia", ha concluso.