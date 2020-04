Coronavirus, F. Sala: "In Lombardia venerdì mobilità record al 41%"

Cresce ancora la mobilità in Lombardia. Dopo tre giorni al 40%, venerdì 10 il dato relativo ai movimenti in regione ha fatto registrare un incremento di un ulteriore punto percentuale, arrivando al 41%. Un dato “record, che non è positivo”, ha commentato il vicepresidente lombardo, Fabrizio Sala, intervenuto in diretta Facebook. In occasione delle festività pasquali, è stato eseguito “un campionamento su alcune zone e comuni attraversati da arterie dirette verso località turistiche - ha spiegato Sala - e abbiamo notato dati superiori al 5, 6, 7 per cento rispetto al resto della Lombardia. Abbiamo comunicato questi dati ai prefetti, che stanno predisponendo controlli”, ha aggiunto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Nuovo respiratore da Usa, Canada e Lombardia

Sala ha poi annunciato una "collaborazione scientifica tra Stati Uniti, Canada e Lombardia" per realizzare "un nuovo tipo di respiratore che si produce in grande quantità e molto velocemente con costo molto inferiore ai respiratori di terapia intensiva e ai cpap usati nei nostri ospedali. È un progetto estremamente innovativo che rivoluzionerà la produzione di respiratori, a cui aderiranno anche altri Paesi”, ha detto il vicegovernatore. Si tratta del “risultato di uno sforzo fatto da un grande gruppo di scienziati, testato grazie all'università Bicocca anche al San Gerardo di Monza” e che "sta per essere certificato dall'Fda, cioè l'Iss americano”, mentre un prototipo “è anche al nostro Iss e al nostro comitato tecnico scientifico nazionale”, ha concluso Sala.