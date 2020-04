In Lombardia "siamo sempre al 40% di mobilità, questo è il terzo giorno consecutivo dopo che lunedì avevamo il 38%". A riportare il dato è il vicegovernatore della Regione, Fabrizio Sala, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. "Rispetto a giovedì scorso, in cui avevamo il 37%, siamo al 3% in più, che vuol dire decine di migliaia di persone in più che si spostano", ha sottolineato Sala. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Si confermano anche i dati relativi alle fasce orarie in cui si concentrano i movimenti: "Abbiamo sempre il picco durante le ore centrali e abbiamo il dato delle 20 che è simile a quello delle 23. Su questo dato ci sarà un ulteriore approfondimento", ha spiegato il vicepresidente lombardo.

Distanziamento unica arma sicura contro virus

"La maggiore mobilità di oggi - ha aggiunto Sala - potrebbe causarci problemi in fase di riapertura perché quello che facciamo oggi lo vedremo tra 8-10 giorni, in termini di contagio, e se ci sarà l'apertura rischieremo di aumentare ancora di più i contagi".

Il vicepresidente ha voluto poi ricordare che "il distanziamento sociale è l'unica arma sicura per sconfiggere il virus" e ha fatto appello al "buonsenso dei cittadini" perché, nonostante siano aumentati i controlli, "le forze dell'ordine non possono controllare 10 milioni di persone, questo virus lo combattiamo se tutti rispettiamo le norme".