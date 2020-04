Sono più di 9mila le domande per ottenere i buoni spesa arrivate ala comune di Milano in soli due giorni. (DIRETTA)

7:49 - Buoni spesa, in due giorni arrivate 9.100 domande

Sono oltre 9100, tra quelle già completate e quelle in fase di compilazione, le domande online per i buoni spesa arrivate al Comune di Milano, in totale considerando la giornata di lunedì e martedì. Il sito dell'amministrazione ha avuto ieri oltre 300.000 pagine visitate (lunedì erano state totale 450.000) di cui 85.000 sono quelle visitate solo per MilanoAiuta, quella dove si può fare domanda per i buoni spesa (lunedì in totale erano state 110.000).