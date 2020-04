Coronavirus Milano, Sala: “Riapriremo i cantieri con estrema prudenza”

A Milano riapriranno alcuni cantieri a partire da quello per la realizzazione della nuova linea della metropolitana, la M4, dove gli operai lavoreranno in sicurezza. "È caduto lo stop ai lavori pubblici per cui con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri a partire da quello di M4 - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video pubblicato sulle sue pagine social per fare il punto sull'emergenza coronavirus – però gli operai che ci lavoreranno dovranno essere in totale sicurezza, verrà loro misurata la febbre a inizio turno, avranno mascherine, guanti ecc. E saranno tenuti a distanza l'uno dall'altro", ha spiegato il primo cittadino. "Alcuni di voi mi chiedono di riaprire anche alcuni cantieri stradali, troveremo le giuste formule, ma lo diciamo tutti noi ogni giorno, prima di tutto la salute e anche quella di chi lavora". (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI A MILANO)

Sala: “Su Pio Albergo Trivulzio collaboriamo con Regione”

Sulla commissione per fare luce su quanto è avvenuto al Pio Albergo Trivulzio nell'emergenza Coronavirus, "collaboriamo con la Regione, è necessario fare luce sulla situazione, però sia chiaro che la sanità è di responsabilità della Regione perché se facciamo confusione su questo punto allora è chiaro che mettiamo i cittadini non in condizione di capire", ha poi sottolineato Sala. "Sul tema specifico, per evitare di usare parole sbagliate, il Pio Albergo Trivulzio è un'azienda di servizio alla persona e l'ente competente al suo controllo è Ats. Lo dice la legge regionale 1 del 2013 che sottolinea la competenza per la vigilanza e il controllo con riferimento alla qualità e appropriatezza delle prestazioni - ha spiegato il primo cittadino - Quindi su questi principi e sapendo chi è responsabile di cosa, si collabora per capire non tanto e non solo quello che è successo ma per mettere a punto un sistema che dovrà continuare a lavorare in settimane e mesi assolutamente critici". "la Regione ha deciso di avviare una commissione di verifica e mi ha chiesto di nominare un rappresentante, la nostra scelta è caduta su Gherardo Colombo che ringrazio per la disponibilità - ha concluso Sala - È una persona di grandissima esperienza e di grande indipendenza, cosa assolutamente importante oggi. In realtà dovremmo parlare di cosa è successo nelle residenze per anziani in tutta la nostra Regione".

Rafforzati i controlli

"Ne ho parlato con il Prefetto, stiamo già rafforzando e rafforzeremo il controllo sulle strade tramite pattuglie e blocchi di polizia locale, stradale e carabinieri", ha poi annunciato il sindaco. "Li vedrete in giro per le nostre strade in questi giorni e soprattutto nel weekend di Pasqua, nei giorni in cui può venire più la tentazione di andarsene in giro".