Coronavirus, Sala: “Invito milanesi a scaricare l’app della Regione”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato i milanesi a scaricare la app della Regione Lombardia, AllertaLom, che permette di aggiornare i dati sull'andamento dell'epidemia di Coronaviurs (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

L’invito di Sala su Facebook

Sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino ha scritto: "Il mio invito a tutti i milanesi, ad oggi sono quasi al 7% i cittadini registrati, è quello di scaricare questa applicazione utile per avere un monitoraggio della situazione e dello stato di salute delle persone. Dal primo aprile è possibile scaricare sui propri smartphone la app allertaLOM che consente di essere aggiornati sull' andamento dell'epidemia da Covid-19, ma soprattutto è utile per fornire volontariamente a Regione Lombardia i propri dati per il monitoraggio della popolazione. L'app fornisce un questionario anonimo riguardante lo stato di salute della persona che va compilato e aggiornato costantemente".

“App più scaricata a Bergamo, Brescia, Monza e Milano”

Sala ha proseguito: "Al momento sono oltre 650.000 i cittadini lombardi che la stanno usando, mentre 890.000 sono stati i questionari compilati. A breve sarà anche possibile compilare più questionari, mantenendo l'anonimato, dallo stesso cellulare. In questo modo si potrà arrivare a censire anche coloro che non hanno un telefono cellulare. Al momento le zone dove la app è più scaricata per densità di popolazione sono Bergamo, Brescia, Monza e Milano".