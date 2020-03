L'ospedale realizzato in Fiera Milano, destinato a ospitare nuovi posti di terapia intensiva, sarà presentato nella mattina di martedì 31 marzo con una conferenza stampa. I primi pazienti sono attesi “tra domenica e lunedì”, ha fatto sapere l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, spiegando che il coordinamento scientifico "sarà affidato al professor Antonio Pesenti", direttore del reparto diAnestesia e rianimazione del Policlinico di Milano. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

12:40 – Ospedale in Fiera Milano, Sala: “Grazie a tutti”

"Sono stato in Fiera a vedere il nuovo ospedale con l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha benedetto la fine dei lavori - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – Ci tenevo a ringraziare la Regione e Fondazione Fiera in particolare per lo sforzo che hanno fatto, il team di Bertolaso e il Policlinico che lo avrà in gestione".

12:34 - Oggi i primi pazienti all'hotel Michelangelo

Arriveranno questo pomeriggio i primi ospiti all'hotel Michelangelo di Milano, l'hotel a due passi dalla Stazione Centrale, che il Comune, in accordo con la proprietà, ha messo a disposizione per i cittadini che devono affrontare la quarantena e non hanno gli spazi adatti nelle loro abitazioni. Il via libera per l'arrivo dei primi ospiti, alcune decine, è arrivato in mattinata. Questa mattina il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato all'hotel per un sopralluogo.

12:25 – Gallera: “Qui inizieremo a salvare vite”

"Questo è il primo modulo con sette posti letto. Abbiamo otto moduli così che da qui a fine settimana, fatta la sanificazione e formato il personale, diventeranno luoghi in cui inizieremo a salvare la vita, persone che non riuscivano a trovare un letto di terapia intensiva adesso lo potranno fare", ha spiegato poi Gallera durante una diretta Facebook dall'interno dell'ospedale, dicendosi "emozionato e orgoglioso di chi ci ha dato una mano a costruire tutto questo". Quindici giorni fa, ha aggiunto Gallera, è partita "questa idea, un po' folle inizialmente, di realizzare un ospedale, dei reparti di terapia intensiva che fossero però accompagnati da una piccola sala operatoria, un'area per tac e per i raggi. In soli dieci giorni questo è quello che siamo riusciti a creare, dobbiamo ringraziare il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali che ci ha creduto molto e soprattutto gli operai che hanno lavorato giorno e notte per consentirci oggi di essere qui". Gallera ha anche ringraziato il governatore Attilio Fontana "che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo" e l'assessore al Bilancio, Davide Caparini, "che ha fatto un lavoro mirabile lavorando con la diplomazia perché questi letti, fino a pochi giorni fa bloccati in Turchia, potessero essere qua oggi". Infine un ringraziamento "a tutta la giunta, ai medici e al professor Pesenti a cui spetterà la competenza di quest'area".

12:21 – Fontana: “L'ospedale Fiera è un segnale di grande speranza”

"È un segnale di grande speranza" l'apertura dell'ospedale realizzato in Fiera a Milano e per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è anche "la storia della Lombardia che si ripete, la storia della creatività, dell'operosità, della capacità di superare ogni problema senza lasciarsi intimidire dall'importanza del problema". "È anche - ha detto intervenuto a Italia7Gold - la storia della generosità lombarda visto che è stato realizzato solo con denari donati da privati cittadini, da aziende, da società del territorio".

12:16 - L'assessore al Bilancio : “Perdite inevitabili”

A Milano per l'emergenza Coronavirus arriveranno 7,3 milioni di fondi, dei 400 stanziati dal governo, e un anticipo del Fondo di solidarietà, soldi che già dovevano arrivare, di 13 milioni, per un totale quindi di circa 20 milioni. Cifre che non soddisfano l'assessore al Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca, "perché non riconoscono l'impatto del Coronavirus che è differente tra le regioni del Nord e quelle del Sud" dove le prime "sono molto più penalizzate", ha spiegato interpellato sulle misure del governo. "Ancora una volta" poi il governo non riconosce "che la soglia di povertà è diversa per chi vive in una città dove il costo delle vita è molto più alto", come Milano, "se una persona non ha il lavoro perché l'ha perso a causa dell'emergenza dovuta al Coronavirus può diventare povera molto più facilmente e chi non ha questa consapevolezza sta facendo un errore". Il governo quindi "avrebbe dovuto considerare che il numero di contagiati è diverso e stabilire qual è la soglia di povertà e allocare di conseguenza i fondi - ha aggiunto Tasca -. Inoltre se ci lasciassero una parte del fondo di solidarietà comunale sarebbe meglio, noi dovremo pagare infatti 130 milioni a questo fondo nel corso dell'anno". Milano si prepara anche a fare un assestamento di Bilancio che dovrà tenere conto delle perdite inevitabili che ci saranno per le casse comunali, a partire dai 38 milioni in meno di dividendi ordinari di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, che non verranno distribuiti, e contando anche i minori introiti delle tasse, da quella di soggiorno a quella di occupazione del suolo pubblico. "Non mi piace dare numeri a caso quindi una stima" di quanto perderà il Comune "adesso non possiamo farla, ma già con queste voci si va sicuramente sopra i 100 milioni", ha concluso Tasca.

12:00 – Gallera: “Pazienti all'ospedale in Fiera tra domenica e lunedì”

Arriveranno "tra domenica e lunedì" i primi pazienti nel nuovo centro di terapia intensiva allestito all'interno della Fiera di Milano e dedicato alla gestione dei pazienti Covid. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, interpellato dall'ANSA, spiegando che il "coordinamento scientifico" dei padiglioni "sarà affidato al professor Antonio Pesenti", direttore del reparto di Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano.

11:55 – Fatte 168 multe su 4.754 controlli a Milano

Sono 168, su un totale di 4754 controlli, le persone multate ieri in base al recente decreto emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che prevede sanzioni amministrative da 400 a 3000 euro per le violazioni delle misure di contenimento. Dai dati del monitoraggio effettuato a Milano dalle forze dell'ordine, resi noti dalla Prefettura, risulta, inoltre, che una persona è stata denunciata per aver reso false dichiarazioni, mentre non ci sono state denunce per violazioni del testo unico sulle leggi sanitarie. Su 1029 esercizi commerciali controllati, le sanzioni amministrative a carico dei titolari sono state 4, mentre non ci sono stati provvedimenti di chiusura provvisoria.

11:26 - Domani presentazione dell'ospedale in Fiera Milano

