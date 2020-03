Servivano posatori e imbianchini, a Bergamo, per rispettare i tempi di apertura dell'ospedale da campo alla Fiera. Una volta fatta la richiesta a Confartigianato Imprese Bergamo, il giorno dopo si presentati, a titolo gratuito, 200 artigiani tra muratori, carpentieri, cartongessisti, imbianchini, idraulici, impiantisti tecnici del gas e elettricisti specializzati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:12 - Coronavirus: Comune Como apre dormitorio per 20 persone

"Da oggi è attiva la sede del dormitorio aggiuntivo dedicato ai senza tetto e fortemente voluto dall'amministrazione comunale che, dall'inizio dell'emergenza, ha convintamente destinato risorse economiche anche a questo settore". Lo rende noto il Comune di Como. La struttura ospitante è stata allestita nella palestra Mariani: accoglie 20 ospiti che sono assistiti da un coordinatore, due custodi e due operatori forniti dai Padri Somaschi, con il supporto logistico assicurato dalla Caritas. Come per gli altri dormitori cittadini, l'orario di funzionamento è esteso alle 24 ore al giorno in modo che anche queste persone siano messe in decorose condizioni al fine di rispettare a loro volta il divieto di uscire.

7:06 - Giulio Gallera: "Dovremmo aver passato il picco"

"I dati che abbiamo ci dicono che si è stabilizzata e non è più in crescita, quindi il picco dovremmo averlo sorpassato, se manteniamo questo atteggiamento di responsabilità". Lo ha detto a Sky TG24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

7:01 - Artigiani di Bergamo al lavoro gratis per ospedale

La "chiamata" è arrivata lo scorso lunedì via mail dagli alpini per chiedere a Confartigianato Imprese Bergamo posatori di pareti e imbianchini per rispettare i tempi di apertura dell'ospedale da campo alla Fiera. La risposta non si è fatta attendere e attraverso l'associazione di categoria, la mattina dopo, in cantiere c'erano più di 200 artigiani: muratori, carpentieri, cartongessisti, imbianchini, idraulici, impiantisti tecnici del gas e elettricisti specializzati, tutti in prima linea, a titolo gratuito, nel cantiere dell'ospedale, coordinati dagli alpini in squadra insieme ai volontari e ai lavoratori delle imprese alle quali sono affidati i lavori.