"Un'opportunità per cambiare pelle", sono le parole di Giuseppe Sala a Sky Tg24. Poi il sindaco di Milano ha ammesso che "c'è stata una fase in cui l'umore della cittadinanza, e secondo me sarebbe sbagliato negarlo, era di non comprensione della gravità della cosa, di tutti noi". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:07- Giuseppe Sala: "Crisi è occasione per cambiare pelle"

"Al mio Paese, all'Italia, chiedo di affrontare questa crisi, è difficile dire come un'opportunità, a me non viene ancora, ma come l'occasione per cambiare pelle", sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da Sky Tg24. Ai milanesi "prometto di essere qui tutti i giorni per cercare di far funzionare la città e prometto che stiamo lavorando per cercare di capire come si potrà riaprire", ha concluso.

7:01 - Giuseppe Sala: "All'inizio non compresa la gravità"

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "c'è stata una fase in cui l'umore della cittadinanza, e secondo me sarebbe sbagliato negarlo, era di non comprensione della gravità della cosa, di tutti noi". Lo ha detto a Sky Tg24 parlando delle incertezze nella gestione dei primi giorni dell'emergenza Coronavirus in Lombardia e in città. "Mi prendo le mie responsabilità e la mia risposta è una sola: continuare a lavorare e cercare di fare del mio meglio", ha aggiunto Sala. "È qualcosa su cui anche la scienza non ha mai dato un conforto assoluto. Non voglio dirlo a titolo di scusante, ma certamente anche noi sindaci abbiamo a volte camminato un po' sulle uova".