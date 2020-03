Coronavirus Milano, oggi i primi pazienti all'hotel Michelangelo

Arriveranno oggi pomeriggio i primi ospiti all'hotel Michelangelo di Milano, la struttura situata nei pressi della Stazione Centrale, che il Comune, in accordo con la proprietà, ha messo a disposizione per i cittadini che devono affrontare la quarantena e non hanno gli spazi adatti nelle loro abitazioni. Il via libera per l'arrivo dei primi ospiti, alcune decine, è arrivato in mattinata. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI A MILANO)

Sala: “Lo gestiremo con Regione e Prefettura”

Questa mattina il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è recato sul posto per un sopralluogo. "Buongiorno Milano non da Palazzo Marino ma dalla città. Questo è l'hotel Michelangelo - ha detto Sala nel suo video giornaliero nel quale fa il punto punto della situazione circa l'emergenza sanitaria in corso - aperto fino a prima dell'esplosione di questa pandemia. L'abbiamo preso come Comune, d'accordo con la proprietà, e ora lo gestiremo insieme a Regione e Prefettura per le quarantene. Immaginate una coppia magari di anziani, uno positivo l'altro negativo, hanno un unico bagno non si possono separare in casa e chi è positivo potrà venire qua. Oppure chi è in uscita da un ospedale, prima di tornare alla socialità normale".