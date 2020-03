Le condizioni del prefetto di Lodi, Marcello Cardona, non destano preoccupazioni: è in fase di miglioramento. Lo scorso 8 marzo è stato lui stesso ad annunciare di essere risultato positivo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7: 06 - Il prefetto di Lodi ricoverato al San Raffaele

Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è ricoverato da qualche giorno all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Coronavirus. Le sue condizioni, da quanto è stato riferito, non destano preoccupazioni: è in fase di miglioramento. Lo scorso 8 marzo è stato lui stesso ad annunciare di essere risultato positivo al test del Covid-19 aggiungendo di essersi messo in isolamento nel suo alloggio in prefettura.

7:01 - Bergamo, riconvertito l'intero ospedale

Invita a prepararsi "alla prossima pandemia" quello delineato da 13 medici, la maggior parte dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in un articolo apparso sul New England Journal of Medicine Catalyst in cui si parla delle difficoltà che costringono ad operare "al di sotto del nostro normale standard", con "pazienti anziani che non sono rianimati e sono lasciati a morire senza cure palliative". Un articolo che ha convinto i componenti dell'unità di crisi dell'ospedale a scrivere una lettera aperta di replica. "Siamo stati di fatto costretti a riconvertire un intero ospedale per i pazienti Covid-19 - hanno spiegato nel messaggio -, abbiamo lavorato con impegno, dedizione e professionalità per un tempo che non credevamo umanamente possibile e abbiamo assistito al meglio delle nostre possibilità mediche tutti i nostri pazienti. Il numero dei morti è stato elevato" con una percentuale del 15%. E il motivo è stato "per l'aggressività del virus e per la rapida diffusione del contagio nella nostra provincia probabilmente avvenuta prima che venisse identificato il primo paziente positivo in Italia". Anche i membri della direzione strategica dell'Asst Papa Giovanni si sono detti "addolorati" dell'articolo, in cui si considerano essenziali le cure domiciliari in futuro per evitare possibilità di contagio, passando dunque da un tipo di cura centrata sul paziente a una cura 'di comunità'. "Ci sembrano infondate le aspettative di poter gestire nelle loro case anziani soli che necessitano di supporto respiratorio. Non è possibile in questo momento aggrapparsi a quello che desidereremmo, ma solo rispondere a quanto sta accadendo con risposte concrete e percorribilie".