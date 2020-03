Coronavirus, Attilio Fontana: "Ospedale Fiera procede a ritmi serrati"

Per l'allestimento dell'ospedale destinato ai pazienti Covid alla Fiera di Milano, "la malattia di Guido Bertolaso non è stata certo d'aiuto, è stata un grande intoppo perché era lui il punto di riferimento" ma "si sta procedendo a ritmi serrati" e i tempi di consegna "saranno rispettati o sforati di pochi giorni". Sono le rassicurazioni fatte dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Uno Mattina. Nei padiglioni al Portello "ci sono persone bravissime e abilissime che stanno portando avanti il lavoro" ha sottolineato Fontana, inviando un saluto a distanza all'ex capo della Protezione Civile, ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Crisi dimostra che serve più autonomia"

Inoltre, Fontana ha aggiunto: "Credo che quando saremo liberi dalla preoccupazione del virus, ci dovranno essere anche maggiori autonomie locali, questa crisi lo sta dimostrando. Sono convinto che avremo le risorse, le opportunità, la creatività che ci consentirà di arrivare più veloci degli altri a risolvere i problemi", ma per farlo, ha detto Fontana, "dovremo sicuramente cambiare in modo sostanziale il mondo: ad esempio dobbiamo partire da una sburocratizzazione, smetterla di accettare tempi assolutamente incompatibili con la nostra società, avere il coraggio di mettere in campo procedure più rapide e lineari, dedicarci allo sviluppo sostenibile, investire nell'innovazione, guardare ai giovani e al futuro".

Data ultima modifica 26 marzo 2020 ore 09:53