Dalla Basilicata alla Lombardia. Sono le macherine prodotte dalla Cooperativa Exodus di Tursi, una delle Case di don Mazzi, consegnate nei centri Exodus lombardi e marchigiani. Sono in attesa di una certificazione ufficiale per poterle produrre anche per esterni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:09 - don Mazzi: "Le mascherine ce le facciamo in casa"

Un laboratorio di sartoria che fino a pochi giorni fa produceva shopper e bomboniere solidali, da due settimane ha convertito la produzione per confezionare mascherine in Tnt, a norma, ma in attesa di certificazione ufficiale per poterle produrre anche per esterni. È il laboratorio della Cooperativa Exodus di Tursi, una delle Case di don Mazzi presente da 29 anni del materano. Molte mascherine sono già state distribuite nei centri Exodus della Lombardia e delle Marche, le aree più colpite dal Coronavirus. "Abbiamo già fatto richiesta per ottenere la certificazione - dice don Antonio Mazzi - ma la burocrazia non aiuta. Dobbiamo velocizzare i tempi. In pochi giorni i ragazzi hanno confezionato più di 1.000 pezzi e più della metà sono partiti per il Nord".

7:06 - Paolo Maldini: "Il coraggio dei medici è orgoglio Italia"

Con una diretta su Instragram, Paolo Maldini ha rassicurato tutti sulle condizioni sue e di suo figlio Daniel, positivi al Coronavirus: "Stiamo bene, lo debelleremo in una settimana". L'ex capitano del Milan ha anche ringraziato "per l'affetto ricevuto" e ha lanciato un messaggio. "Volevo ringraziare tutti quei dottori, gli infermieri, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine che stanno affrontando quest'emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta ci fate sentire orgogliosi di essere italiani".