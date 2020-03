Coronavirus, all'aeroporto di Linate cancellati quasi tutti i voli

All'aeroporto di Milano Linate su una trentina di voli in partenza nella mattinata di oggi, tra le 6.50 e le 13.50, solo 7 al momento risultano non cancellati. E’ questa la situazione dopo la direttiva inviata dal Viminale alle prefetture per l'applicazione del decreto di contenimento del coronavirus, che prevede rigide limitazioni agli spostamenti dei cittadini e controlli in aeroporti, stazioni ferrioviarie e autostrade. Lo scalo aeroportuale è semi vuoto e, come riporta il tabellone delle partenze, la maggioranza dei voli è stata annullata, sia verso destinazioni europee che su tratte interne.

I voli in partenza

Due dei pochi voli in partenza sono diretti a Londra e a Lamezia Terme (Catanzaro), due dei pochi voli in partenza non cancellati nella mattinata. Chi è diretto a Londra ha nella metropoli del Regno Unito la residenza da anni o ci lavora, così come chi parte per Lamezia Terme, "dovrebbe essere un valido motivo e sufficiente per rientrare a casa", spiegano i passeggeri prima di imbarcarsi. Al check-in, al momento, come riferisce l'Ansa, gli assistenti di terra, in mascherina e guanti, non starebbero domandando ai passeggeri le ragioni e necessità del viaggio, né si vedrebbero agenti di polizia che controllano o verificano le partenze.

I collegamenti Alitalia confermati

Per quanto riguarda la compagnia Alitalia, che ha la sua base strategica proprio a Linate, ad oggi in partenza dall'hub cittadino sono rimasti, in totale, 26 voli. Prima dell'emergenza Coronavirus erano 204: una riduzione e razionalizzazione progressiva avviata già a fine febbraio, dovuta in seguito anche alle restrizioni governative di altri Paesi, a un calo di prenotazioni e in ultimo alle ordinanze precauzionali del governo italiano. In particolare, da Linate Alitalia ha cancellato tutte le destinazioni internazionali ('dirottate' su Roma Fiumicino), e sono al momento confermati due voli al giorno andata - ritorno per Londra, Alghero, Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Napoli, Perugia e tre voli andata - ritorno per Roma.

La situazione in Stazione Centrale

Alla Stazione Centrale di Milano invece il traffico ferroviario è regolare, ma sono poche le persone in partenza. Anche qui, a quanto riferisce l'Ansa, per ora nessun controllo sui viaggiatori. I pochi viaggiatori in partenza fanno controllare il proprio biglietto, come normalmente accade, agli addetti delle ferrovie prima di accedere al binario. Solo un passeggero diretto a Napoli per lavoro mostra la certificazione rilasciata dal datore di lavoro che giustifica la necessità dello spostamento. Alcuni agenti della polizia ferroviaria avrebbero spiegato di essere in attesa di indicazioni e che, al momento, i controlli non vengono fatti.

Data ultima modifica 09 marzo 2020 ore 10:08