Coronavirus, positivi due giudici del Tribunale di Milano

Due magistrati di Milano, uno della sesta sezione civile e l'altro della sezione misure di prevenzione, sono risultati positivi al Coronavirus e sono ora in isolamento. "Non stanno male" ha precisato il presidente del Tribunale milanese, Roberto Bichi. Poi: "Speriamo rimanga (un caso) isolato, altrimenti dovremo prendere ulteriori provvedimenti". Sono entrambi ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le regole

Nei giorni scorsi, i vertici degli uffici giudiziari di Milano hanno fissato una serie di regole, tra cui le limitazioni per l'accesso al pubblico alle cancellerie, anche per evitare sovraffollamenti nei corridoi e nelle udienze, garantendo, comunque, la regolarità delle attività anche se non a pieno regime. Gli avvocati della Camera penale milanese, invece, e altri singoli avvocati fuori dalle aule del Tribunale si sono più volte lamentati in questi giorni chiedendo che venissero sospese le udienze non urgenti.

Sanificazione in corso

Al momento, presso il Tribunale ci sono i tecnici che dovranno sanificare aule e uffici al terzo piano e al sesto piano del Palazzo. I corridoi dei due piani non sono stati chiusi, ma è probabile che le aree davanti agli uffici e alle aule interessate agli interventi verranno momentaneamente interdette all'accesso del pubblico. Fuori dagli uffici e dalle aule interessate ci sono cartelli che ne segnalano la chiusura e il fatto che le udienze delle due sezioni coinvolte (la sesta civile al sesto piano e la sezione misure di prevenzione al terzo piano) sono state rinviate. Andranno in autoisolamento preventivo, come è stato chiarito, anche una quindicina di magistrati delle due sezioni e il personale amministrativo (un'altra quindicina di persone). Inoltre, verranno controllate anche tutte le altre persone che hanno avuto più stretti contatti in questi giorni con i due magistrati. Saranno nel caso seguiti anche loro dall'azienda socio sanitaria milanese.