New Delhi 15 italiani positivi, in isolamento

Quindici dei 21 turisti italiani che erano stati messi in quarantena in un centro sanitario a New Delhi sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie indiane (l'Aiims, All India Institute Of Medical Sciences). Il gruppo è parte di una comitiva di turisti lodigiani impegnati in un tour nel Rajastan, in cui c'era una coppia di italiani, risultati positivi al coronavirus, nella capitale Jaipur. Sono tutti in isolamento preventivo da martedì in una struttura militare alle porte di New Delhi, a Chhawla.