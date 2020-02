Coronavirus, sindaco Codogno: "Più poteri ai sindaci". VIDEO

Il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, è intervenuto in diretta a Sky TG24 e ha raccontato come la popolazione sta vivendo quanti giorni di isolamento in seguito alla diffusione dei contagi da coronavirus. “Tutto è stato fatto attraverso una stretta collaborazione tra amministrazioni locali e Regione. La presenza più massiccia del Governo sarebbe stata più utile, così come dare più potere ai sindaci, che sono a capo di un sistema più snello e hanno un contatto diretto con il territorio”, ha dichiarato. "Tra i comuni della zona rossa c'è stata una forte coesione sociale insieme al supporto per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Chiediamo - ha aggiunto - di poter velocizzare determinate procedure in quanto queso sistema economico, che ad oggi produce allo Stato italiano circa 2 miliardi e mezzo di Pil, è completamente fermo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO DALLA ZONA ROSSA)

"Nessuna tamponatura totale"

Passerini ha poi riferito che a Codogno “non è stata fatta una tamponatura totale, che avrebbe dimostrato come i casi a Codogno siano stati veramente pochi rispetto a quanto si sente in giro. La popolazione ha mostrato un po’ di riluttanza nell’uso delle mascherine, insieme a un po’ di paura. Oggi i volontari ne hanno distribuite altre, donate da un donatore che ha voluto restare anonimo”. Il sindaco ha anche annunciato che da domani, “in collaborazione con la parrocchia, verrà attivata una radio, che diffonderà informazioni alla popolazione della zona rossa. Riusciremo a comunicare ai cittadini quali farmacie e quali negozi sono aperti, insieme ad altre informazioni utili”.

"Tutti i varchi sono presidiati"

Infine, Passerini ha confermato che al momento “non è possibile né entrare, né uscire da Codogno. Tutti i varchi sono presidiati dalle forze dell’ordine, che sorvegliano tutti gli ingressi e tutte le uscite”.