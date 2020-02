E' di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del coronavirus in 9 regioni d'Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige. Le vittime sono tutte persone anziane spesso con patologie pregresse. Attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche. Crisi intanto per turismo e agricoltura. La Camera darà oggi l'ok al primo dl coronavirus, poi venerdì ne è atteso un altro in Cdm. Stasera a Montecitorio informativa urgente di Speranza.

Gli aggiornamenti