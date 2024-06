Omicidio Milano, arrestati tre presunti autori

Insieme a un quarto uomo, ancora da rintracciare, intorno alle 3 di notte del 26 aprile avrebbero assalito il Fiat Ducato parcheggiato di fronte all'Ortomercato in cui stavano dormendo Jhonny e la moglie Samantha

Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla polizia nei confronti di tre uomini, accusati del concorso nell'omicidio volontario di Jhonny Sulejmanovic, il 18enne di Torino con origini bosniache ucciso nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorso a Milano in via Varsavia. Gli arrestati sono Roberto Ahmetovic, 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, 35 anni. Con un quarto uomo, ancora da rintracciare, intorno alle 3 di notte avrebbero assalito il Fiat Ducato parcheggiato di fronte all'Ortomercato in cui stavano dormendo Jhonny e la moglie Samantha.