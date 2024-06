Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 giugno: la rassegna stampa

Il tema delle nomine Ue è ancora tra quelli centrali nelle aperture odierne. "La Ue non prescinda dall'Italia" è l'appello del Colle in vista del Consiglio europeo. Tajani a Meloni, dopo le polemiche delle scorse ore: "Vota Ursula", mentre Schlein incalza: "A Bruxelles siamo isolati". Tra gli altri focus i risvolti macabri del delitto di Pescara e, per lo sport, i dubbi di Spalletti in vista degli ottavi di finale contro la Svizzera ad Euro 2024