Inchiesta Fanpage, Segre: “Dovrò essere cacciata dall’Italia?”

Liliana Segre, nel commentare le immagini dell’inchiesta giornalistica di Fanpage sui fondi “opachi” per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia alle ultime amministrative, ha usato toni preoccupati. "Io credo – ha detto la senatrice a vita – che queste derive, venute fuori in modo eclatante in queste settimane, ci siano sempre state, nascoste, non esibite, e che con questo governo si approfitti del potere grande della destra - del resto è stata votata, non è andata al governo con una rivoluzione - e non ci si vergogni più di nulla".