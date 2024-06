Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 giugno: la rassegna stampa

Prime pagine di oggi concentrate sul via libera ai top jobs in Unione europea: von der Leyen conferma il secondo mandato nonostante l’astensione di Meloni che vota invece contro l’elezione di Antonio Costa come presidente del Consiglio Europeo e di Kaja Kallas come Alto rappresentante. Spazio poi alla tragedia nel siracusano, dove un bimbo di 10 anni è morto dopo essere precipitato in un pozzo. Domani ottavi di finale di Euro 2024: l’Italia si prepara ad affrontare la Svizzera