Coronavirus, in calo il numero dei morti e dei contagi in Cina

Mentre in Italia proseguono le misure per arginare la diffusione del coronavirus (tutti gli aggiornamenti nel LIVEBLOG), in Cina sono stati registrati altri 52 decessi nella giornata di ieri. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino, sottolineando però che si tratta della cifra più bassa delle ultime 3 settimane. Il numero totale dei decessi in Cina per il coronavirus arriva così a 2.715.

I decessi nella provincia dell’Hubei

Tutte le nuove morti sono avvenute nell'Hubei, provincia epicentro della malattia, in cui si sono registrate 401 delle 406 nuove infezioni segnalate dalla Commissione nazionale per la salute (Nhc).

Diminuiscono anche i contagi

Il numero di nuovi casi è in diminuzione in Cina, con più province che non hanno riportato nuove infezioni negli ultimi giorni. Al di fuori dell'epicentro sono stati riportati solo cinque casi, il dato più basso in oltre un mese.