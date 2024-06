Indagine sul gruppo Campari, ipotesi evasione da un miliardo

Le indagini

Il fascicolo, in cui si ipotizza l'omessa dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento delle imposte e con al centro una presunta "stabile organizzazione occulta", è coordinato dai pm Enrico Pavone e Bianca Baj Macario e condotto dalla Gdf in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Le indagini sono condotte dal nucleo di polizia economico-finanza della GdF di Milano. Sono indagati due legali rappresentanti.

La Gdf, da quanto si è saputo, ha trasmesso la settimana scorsa all'Agenzia delle Entrate gli esiti della verifica fiscale iniziata nel 2019 e confluiti nel cosiddetto "processo verbale di constatazione". Esiti trasmessi anche alla Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, che ha aperto un'inchiesta sulla presunta evasione fiscale che vede, al momento, due indagati, tra responsabili e legali rappresentanti della holding lussemburghese. Nell'ipotesi accusatoria ci sarebbe stata una "stabile organizzazione" in Italia della holding lussemburghese del gruppo e non sarebbero state versate le imposte per anni che vanno dal 2018 al 2020 e per oltre un miliardo di euro. Ora i legali del gruppo avranno 60 giorni di tempo per presentare le loro controdeduzioni nell'ambito del procedimento amministrativo-tributario e poi scatteranno le contestazioni. Parallelamente al fronte tributario correrà il profilo penale che, ovviamente, come già avvenuto in tanti casi del genere, terrà conto, però, di un'eventuale transazione col Fisco