Fisco, chi evade di più e come funziona il concordato preventivo

Oltre la metà dei contribuenti in Partita Iva risulta agli occhi del Fisco "inaffidabile" e per le casse dello Stato il successo del nuovo strumento di accertamento reddituale dipenderà dall’efficacia dei controlli in caso di mancata adesione. Di questo si è parlato nella puntata del 30 maggio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24