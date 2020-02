Coronavirus, mascherine e code nei negozi: le immagini dalla zona rossa in Lombardia. FOTO

Sono 10 i paesi del Basso Lodigiano definiti "zona rossa". In queste zone si è registrato il focolaio dell’epidemia in Lombardia e si è deciso di blindarli. Ma la vita in questi centri procede più o meno normalmente. Le persone indossano le mascherine per strada. E per entrare nei negozi si deve fare la fila. Ecco gli scatti da Codogno e Casalpusterlengo