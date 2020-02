Coronavirus, ripartito il treno bloccato a Milano per paura contagio

Un treno Italo, diretto a Torino, è rimasto fermo a Milano a causa di un sospetto caso di coronavirus. Mentre un Frecciarossa è rimasto bloccato per lo stesso motivo nella stazione di Lecce. In entrambi i casi si è atteso l'intervento del personale del 118 per prelevare due persone con sintomi influenzali. Il treno per Torino è poi stato fatto ripartire verso le 22.30. (LIVE - I COMUNI ISOLATI)

Chiuse tre stazioni nel Lodigiano

Trenord ha disposto la chiusura delle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo in ottemperanza all'ordinanza delle Regione Lombardia sul Coronavirus. A seguito del provvedimento i treni della Milano-Piacenza non effettueranno le 3 fermate e risultano sospesi i servizi ferroviari tra Pavia e Codogno e tra Cremona e Codogno. Il provvedimento è attivo da oggi fino a nuova disposizione e sul sito di Trenord si trovano tutti gli aggiornamenti.

Il racconto dei passeggeri

"È tutto fermo, non si vede anima viva", si presenta così Codogno agli occhi dei passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e dove i treni non fermano più, "non si vede nessuno", riferisce all'ANSA il passeggero di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe "non si vede nessuno".